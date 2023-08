L’anziano investito ieri in via Sardegna è morto

Non ce l’ha fatta l’uomo che ieri, sabato 12 agosto, era stato investito da un uomo di 56 anni mentre attraversava la strada in via Sardegna.

Le condizioni del 92enne erano apparse subito molto gravi, anche se nelle ore successive allo scontro sembrava fossero stabili. Invece, come scrive Il Resto del Carlino, attorno alle ore 2 della notte tra sabato e domenica l’uomo è deceduto per le conseguenze dell’incidente.

L'anziano era stato investito mentre attraversava la strada in via Sardegna, in zona Savena, quando era stato colpito da un'auto guidata da un uomo di 56 anni proveniente da via Calabria. Sulla scena dell'incidente è intervenuta la polizia locale per appurarne la dinamica.