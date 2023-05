Da Bologna di nuovo verso l'Islanda: tornano i voli al Marconi

Dal prossimo 6 giugno Play airlines, compagnia aerea low-cost islandese, ripropone i voli dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso Keflavík di Reykjavík. Alla rotta da Bologna, operativa nei giorni di martedì e sabato, si affianca quest’anno anche il collegamento con Venezia e con Verona l'anno prossimo.

“Siamo davvero felici di tornare a servire anche quest’estate la rotta Bologna – Reykjavík. Il riempimento degli aeromobili è stato molto buono l’anno scorso, ed è ancora migliore quest’anno. Proprio il successo del collegamento da Bologna ci ha spinti a cercare una seconda meta in Italia, e quest’anno, oltre al capoluogo emiliano, voleremo anche da Venezia per la capitale islandese, mentre quest’inverno serviremo l’aeroporto di Verona” ha affermato Birgir Jónsson, CEO di Play. “Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto, e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni. Il load factor dei nostri aeromobili sta crescendo in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene".

I voli