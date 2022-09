Entrano in casa e trova un intruso nel letto: rientro shock dalle vacanze

Sono entrati in camera e hanno trovato uno sconosciuto che dormiva nel loro letto. Scoperta shock di una coppia di bolognesi, arrivati in un appartamento di loro proprietà in via Vizzani, zona Massarenti, in tarda serata.

L'ospite indesiderato, quando la moglie lo ha visto e ha gridato, si è svegliato di soprassalto, poi il parapiglia e il tentativo di fuga, ma infine è stato bloccato dal marito. Nel frattempo era stata avvisata la polizia che è arrivata sul posto e ha denunciato l'intruso per violazione di domicilio. Si tratta di un cittadino ucraino 26enne.

Da quanto si apprende, moglie e marito non vivevano in quella casa, si tratterebbe quindi di una seconda abitazione, dove probabilmente non andavano da qualche tempo. Le stanze erano completamente a soqquadro e mancherebbero anche degli oggetti. Per questo le indagini della polizia non sono ancora concluse, anche per identificare altri eventuali complici del 26enne.

Furti in appartamento, Bologna maglia nera

Un forte aumento nei mesi estivi dei furti in appartamento e, in base ai dati elaborati da Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari, a Bologna va la maglia nera del primo semestre 2022, con un incremento sul 2021 che andrebbe oltre il 32%.

"Le abitazioni lasciate sguarnite nel periodo estivo, purtroppo, possono rappresentare una ghiotta occasione per i topi di appartamento che, malauguratamente, non vanno mai in ferie e sono sempre più in aumento i furti negli appartamenti - osserva l'associazione - secondo una recente analisi elaborata da Confabitare, Bologna è al top della classifica con un balzo del 32,3 % seguita da Milano con il 31%, Torino col 28,2% , e Roma col 27,3 % . Fanalino di coda Bari con un 14 % in più. Per i furti negli appartamenti è un trend in continuo aumento anche a livello nazionale con un incremento sul 2021 del + 30 %".