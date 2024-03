Lavori sulla linea e sciopero treni: nel week end cancellazioni e deviazioni di percorso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel weekend del 23 e 24 marzo, in Emilia Romagna sono previste modifiche di percorso e quindi allungamento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti, oltre a limitazioni e cancellazioni per alcuni treni ad alta velocità e Intercity. Lo rende noto Trenitalia.

Dalle 14:20 di sabato 23 alle 14:20 di domenica 24 marzo sono previsti i lavori alle infrastrutture sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze.

I treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione con allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

Anche per alcuni treni alta velocità e Intercity in transito in Emilia Romagna sono previste cancellazioni e deviazioni di percorso con allungamenti dei tempi di viaggio fino a 80 minuti.

Fra i treni coinvolti alcuni Frecciarossa in servizio fra Bardonecchia/Torino/Milano e Roma/Napoli/Salerno/Battipaglia, fra Venezia e Roma/Fiumicino Aeroporto, fra Mantova e Roma e tra Napoli e Brescia. Le restanti Frecce che transitano sulla linea Roma-Firenze nelle fasce interessate dai lavori avranno un aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti

I Frecciargento della relazione Ravenna-Falconara Marittima-Roma allungheranno i tempi di viaggio fino a 70 minuti.

Interessati da modifiche di orario anche alcuni Intercity e Intercity Notte delle relazioni Salerno/Napoli - Milano/Torino e Roma – Trieste.

Le modifiche al servizio possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.

Sciopero il 24 marzo

Inoltre, dalle ore 21 di sabato alle ore 21 di domenica sono previste cancellazioni totali e parziali a causa dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane: "Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi" avverte Trenitalia.

Disagi anche il 25 marzo

Lunedì 25 marzo, causa lavori infrastrutturali tra Orte e Roma, i treni ad alta velocità e gli Intercity di Trenitalia che collegano Roma a Venezia e Ancona, e Roma e Napoli a Torino e Milano, potranno subire variazioni, limitazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti.