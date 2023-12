Tensione a Lecce, sassaiola contro il pullman dei tifosi rossoblu

Brutto spettacolo a Lecce prima del fischio d'inizio della partita contro il Bologna, in programma oggi alle 12.30. Come riferiscono diverse testate salentine, il pullman dei tifosi ospiti sarebbe stato "accolto" da un lancio di sassi alla rotatoria che precede l'ingresso allo stadio Via del mare a opera dei giallorossi.

E' dovuta intervenire la Polizia che ha bloccato il lancio di pietre e disperdendo i supporter violenti,

Alcuni tifosi del Lecce, da quanto si apprende, sarebbero stati già identificati.

notizia in aggiornamento