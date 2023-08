L'aiuto dei Carabinieri a un disabile: e la foto fa il giro dei social

La gentilezza colpisce sempre. E' quanto è accaduto a Loiano, mentre i Carabinieri della stazione Carabinieri di Loiano, ieri mattina, stavano svolgendo un servizio esterno di controllo del territorio.

Una signora ha fermato la pattuglia e ha chiesto di aiutarla a spostare il marito disabile dalla macchina alla sedia a rotelle, per poi portarla al vicino bar dove li attendevano alcuni parenti.

Un passante ha fotografato la scena e ha pubblicato le foto su una pagina facebook di Loiano, la foto è diventata "virale" come si dice: "Quando la gentilezza indossa la divisa, la gentilezza si mette al servizio dei cittadini" si legge sulla pagina.

Nei giorni scorsi, quattro Carabinieri sono stati ricevuti dal Colonnello Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri. A loro la riconoscenza e i ringraziamento per essere intervenuti per soccorrere un motociclista tra via de’ Carracci e via Zanardi, dopo lo scontro con un'automobile.