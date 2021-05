Avvistamento lupi in pianura, Evangelisti (Fdi): "Non è una cosa normale, vanno allontanati"

“Ribadiamo la nostra perplessità circa la presenza di lupi in pianura" e "i rassicuranti comunicati provenienti anche in questo caso dall’amministrazione locale, ci fanno riflettere". E' la consigliera metropolitana di Fdi Marta Evangelisti a rinfocolare le polemiche scatenatesi dopo i recenti avvistamenti di alcuni lupi a Calderara e a Budrio.

In entrambi i casi, dopo la segnalazione confermata di alcuni avvistamenti nelle campagne intorno ai centri abitati, le amministrazioni locali sono intervenuti con alcune note che invitavano la cittadinanza a non prendere iniziative personali, ma -questa la polemica- senza riconoscere in queste presenta una anomalia.

"Pare infatti -chiosa Evangelisti- che si voglia far passare come circostanza normale la presenza di animali selvatici, in questo caso lupi, senza porsi degli interrogativi ma senza, soprattutto, provare a risolvere il problema". Evangelisti si chiede cosa succederebbe se uno di questi animali "attraversa una strada" o "quando azzanna i nostri animali? La risposta è che la notte li dobbiamo chiudere in casa. Quasi come se fossimo noi e i nostri animali domestici o i nostri allevamenti, fuori posto" chiude la consigliera.

Per questo Fdi chiede "nuovamente un intervento concreto dell’organo di Polizia metropolitana, che allontani dalla pianura questi esemplari riportandoli in Appennino e ci appelliamo sempre alla Città metropolitana affinché prenda coscienza della popolazione di lupi e di ibridi che è presente in città e si adoperi affinché si tuteli la figura del lupo e non quella dell’ibrido, che ovviamente non rispecchia gli obiettivi del ripopolamento voluto nel passato e danneggerebbe l’eco-sistema della fauna e la biodiversità creando anche disagi per la comunità. Su questi temi proporremmo una ulteriore interpellanza” promette Evangelisti.