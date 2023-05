Maltempo nell'imolese, in corso le operazioni di pulizia: raccolta fondi e accordo con artigiani

Si cerca di tornare alla normalità nelle aree colpite dall’esondazione del 2 e 3 maggio, a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e a Sasso Morelli, alla luce della nuova allerta meteo rossa per criticità idrogeologica.

Pulizia e raccolta ingombranti

“In queste ore è in corso la pulizia dei tombini e pozzetti privati e pubblici, dei canali tombati e dei fossi. Inoltre continua il monitoraggio dei livelli idrometrici attraverso le strumentazioni installate. In particolare sono attenzionati il Sillaro e il Santerno nel tratto imolese. Prosegue anche la raccolta dei rifiuti ingombranti e la raccolta dei fanghi, per tenere più libere le aree abitative e le strade - fa sapere il sindaco di Imola Marco Panieri - Continueremo a presidiare il territorio con la massima attenzione grazie al supporto di tutte le forze in campo, che voglio ringraziare per quello che stanno facendo oramai da una settimana”.

Il Comune lancia una raccolta fondi

Il Comune ha lanciato, insieme alla popolazione, una raccolta fondi per l'emergenza alluvione nel territorio imolese per aiutare chi ha subito danni ad affrontare questa prima fase di emergenza (bonifico bancario al Comune di Imola: specificando la causale "Donazione Emergenza Alluvione 2023 - IBAN IT91-J-05034- 21002-000000005271 - Pago Pa: Su portale Enxtranext selezionando il pulsante "donazioni emergenza maltempo").

“Voglio rivolgere un appello alla generosità ai cittadini imolesi e non, per una raccolta fondi che il Comune ha avviato a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall’alluvione di pochi giorni fa. Ogni donazione, è importante e agevola concretamente il ritorno alla normalità di tanti altri concittadini oggi in difficoltà. Inoltre esprimo un appello a tutte le aziende e negozi di elettrodomestici, mobili e arredo domestico presenti sul territorio di valutare, compatibilmente con le loro possibilità economiche, eventuali scontistiche, convenzioni o gratuità dedicate alle famiglie colpite dall’emergenza. Ogni gesto di aiuto può significare molto in questa fase. Ringrazio i tanti che già nei giorni scorsi hanno voluto manifestare la loro vicinanza in modalità diverse, anche durante le operazioni di evacuazione e assistenza” afferma

il sindaco Marco Panieri.

Accorso con artigiani

Elettricisti e idraulici a sostegno di chi ha subito danni. E' l'obiettico dell'accordo tra Comune, CNA Imola e Confartigianato Assimprese per una convenzione che coinvolge una trentina di imprese artigiane tra elettricisti e idraulici che si sono rese disponibili a intervenire - a condizioni di particolare favore - per le famiglie e le imprese che avranno necessità di ripristinare gli impianti. Occorre rivolgersi direttamente alle due associazioni CNA Imola e Confartigianato Assimprese.

Situazione evacuati

Rispetto alle 300 iniziali, ad oggi ce ne sono circa un centinaio che hanno trovato ospitalità presso parenti o amici e una trentina, che prima erano in albergo, che ora sono state ricollocate dal Comune in appartamenti.

Chiuso temporaneamente il cimitero di Sesto Imolese – Ricordiamo che dal 3 maggio scorso, a tutela dell’incolumità delle persone, è stata disposta con apposita ordinanza la temporanea chiusura del Cimitero di Sesto Imolese, con sospensione delle operazioni cimiteriali e dei funerali e interdizione dell’accesso fino al ripristino dell’agibilità.