Maltempo, "Sembrava un tornado, come un film": allerta gialla per temporali anche oggi | FOTO e VIDEO

"Sembrava un film, sembrava un uragano o una tempesta tropicale". Così molti nostri lettori hanno descritto il maltempo di ieri pomeriggio, con raffiche di vento e violenti temporali a Bologna e provincia. E in effetti il buio è arrivato in poco più di mezz'ora con i disegni delle nuvole in cielo che hanno ricordato a molti la formazione di un tornado, come dimostrano foto e filmati arrivati alla nostra redazione. Tecnicamente si tratta di una circolazione depressionaria che causa temporali forti, specie sulla Val Padana, accompagnati da grandine e improvvise e violente raffiche di vento, alternati comunque a pause più soleggiate e asciutte, o, come da allerta meteo, un temporale con intensa presenza di fulminazioni.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Ieri, sono caduti circa 20 millimetri sono caduti in pochi minuti, trasformando le strade in ruscelli e creando non pochi problemi al traffico. I Vigili del fuoco sono intervenuti in Valsamoggia, Anzola, Castel Maggiore e Bologna. Nel bolognese, lungo la via Emilia, sono caduti anche grossi chicchi di grandine.

A seguito della perturbazione meteorologica che ha investito la provincia felsinea ieri intorno alle 17.30 le aree maggiormente interessate sono state Bazzano, Anzola dell'Emilia, Crespellano. Il Comando dei vigili del fuoco ha effettuato circa 17 interventi per alberi pericolanti a rami pericolanti.

Che tempo farà

Nei giorni a venire si prevede bel tempo "eccezion fatta per maggiore dinamicità nel corso del 6 luglio, con una ulteriore impennata termica e punte over 34°C dopo il 7-8 luglio, questo per il rinforzo dell'anticiclone africano", secondo 3Bmeteo.

Protezione civile e Arpa hanno diramato una allerta gialla per temporali anche per oggi 4 luglio in tutte le province emiliano-romagnole: "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili nelle ore notturne e fino al primo mattino sul settore centro-orientale e nelle ore serali sulle pianure del settore occidentale della regione. Non si escludono tuttavia temporali sparsi di breve durata anche nelle ore centrali della giornata più probabili lungo i rilievi".