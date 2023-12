Stalking, maltrattamenti e violenza sessuale: cinque uomini colpiti da misure cautelari

Cinque uomini sono stati colpiti da misure cautelari di vario tipo dopo le denunce ai Carabinieri da parte di cinque donne. I fatti, sebbene tutti avvenuti nel bolognese, non sono in alcun modo collegati tra loro e avvenuti in circostanze diverse.

A San Giovanni in Persiceto un uomo di 41 anni, italiano, è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, a seguito della denuncia presentata dalla compagna, un’italiana sulla quarantina. La donna si è rivolta all’Arma il 1° dicembre, raccontando di non riuscire più a sopportare le angherie del compagno, descritto come un uomo maltrattante e particolarmente geloso. Nello specifico, la donna ha anche raccontato di essere stata costretta ad indossare delle parrucche per coprire l’assenza di ciocche di capelli che il compagno le aveva strappato durante un’aggressione. Oltre al divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti del 41enne, il GIP ha emesso anche l’allontanamento dalla casa familiare.

A Baricella, un uomo di 59 anni, italiano, è indagato per atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna, un’italiana sulla cinquantina. I fatti sono accaduti la mattina del 24 novembre scorso, quando l’uomo aveva cercato di introdursi nella casa della donna, buttato giù una recinsione e infine ferito un carabiniere.

A Budrio un uomo di 26 anni, straniero, è stato colpito con la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare dopo l’ossessivo stalking nei confronti di una giovane sulla ventina. Stessa sorte per un italiano di 25 anni residente a Medicina. Anche lui è stato colpito dalla stessa misura cautelare dopo che per mesi ha tormentato con telefonate e messaggi minacciosi la ex compagna, una italiana sulla trentina. La donna si è allarmata quando l’ex compagno le ha confidato che si stava impegnando per evitare di farle del male.

Infine, a Bologna, un 20enne italiano è indagato per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una ragazza, anche lei italiana e sulla ventina. I fatti, come riferiscono i Carabinieri, hanno avuto inizio ad agosto, quando il giovane ha costretto la ragazza ad avere un rapporto sessuale non consensuale con lui. Ad ottobre, poi, il ventenne ha cominciato a vessare la ragazza e a maltrattarla, non curante della comunicazione, da parte della donna, di essere rimasta incinta. Spaventata dalla situazione, la giovane si è quindi rivolta ai Carabinieri.