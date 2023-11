Parata delle tende: centinaia di studenti sfilano contro l'emergenza abitativa

Centinaia di studenti si sono concentrati in Piazza Verdi per partecipare alla "Parata delle Tende" contro la crisi abitativa. La manifestazione organizzata dai collettivi Luna, Movimento arti libere e il Collettivo universitario autonomo (Cua) si sposterà nelle vie del centro animata dalla musica di due carri con impianto stereo. "Riprenderci gli spazi che in questa città vengono sempre più a mancare e chiedere case belle per tutti e tutte" è lo scopo dichiarato del corteo.

La tenda è il simbolo della lotta degli studenti contro il caro affitti. Nata come una forma di protesta degli universitari fuorisede a Milano, il sit-in si è poi diffuso in tutta Italia ed è arrivato anche a Bologna: nelle scorse settimane degli studenti avevano occupato con delle tende la sede del Rettorato in via Zamboni. La protesta contro la crisi abitativa si era spostata anche in stazione, dove i membri del Cua si erano accampati per chiedere al Comune e all'università più impegno verso l'emergenza casa.

Notizia in aggiornamento