Marco Biagi, oggi il ricordo dell'assassinio che sconvolse Bologna 21 anni fa

Sono passati ventuno anni dall’omicidio di Marco Biagi da parte delle Nuove Brigate Rosse. Il professore e giuslavorista stava tornado a casa in bicicletta dalla stazione, come faceva ogni giorno, quello era il tragitto che percorreva quotidianamente rientrando dall'Università di Modena e Reggio Emilia dove insegnava. Quella sera del 19 marzo del 2002, poco dopo le 20, ad attenderlo in via Valdonica c'erano tre brigatisti che lo freddarono sotto casa sua, al civico 14.

Il ricordo in piazzetta Biagi e la staffetta ciclistica

Dopo quel giorno, ogni anno Bologna ricorda il suo professore con una serie di iniziative. Questa mattina a San Lazzaro di Savena attorno alle 11 è stata deposta una corona di fiori da parte del Comune. Nel pomeriggio le commemorazioni si spostano sotto le Torri, con la deposizione di una corona di fiori alle 17 da parte della vice sindaca di Bologna Emily Clancy nella piazzetta intitolata al giuslavorista. Alle 18 e 30 sarà celebrata una messa nella chiesa di San Martino, mentre alle 19 e 20 è in programma la staffetta ciclistica lungo il tragitto che il professore percorse la sera della sua uccisione, "il momento più intenso ed emozionante", anche per Lorenzo Biagi, il figlio del professore. Il ritrovo per i ciclisti è per le ore 19.20 in piazza delle Medaglie d’Oro, sotto l’orologio del 2 agosto 1980. La staffetta partirà alle ore 19.45 circa verso via Valdonica, e a conclusione del percorso, verrà deposta una corona di fiori. Dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione. Per il Comune di Bologna, prteciperà la delegata del sindaco Erika Capasso.

Docente del lavoro e consulente del governo

Biagi nacque a Bologna nel 1950, città dove ha sempre vissuto. Docente di diritto del lavoro, nel 1997 assunse l'incarico di consigliere del presidente del Consiglio Romano Prodi. Nel 1998 venne nominato consigliere del ministro del Lavoro Antonio Bassolino e consigliere del ministro dei Trasporti Tiziano Treu. Nel 2001 fu consulente del ministro del Welfare Roberto Maroni per l'elaborazione della riforma del mercato del lavoro. Le Nuove Brigate Rosse rivendicarono l’attentato la stessa notte dell’uccisione del giuslavorista, indicando nel suo contributo alle riforme del lavoro dell’allora governo le ragioni dell’attentato. Biagi, nonostante le continue richieste, si muoveva senza scorta.

I processi e le condanne

Nel processo di primo grado, il 1º giugno 2005, la Corte d'Assise di Bologna, dopo ventidue ore di camera di consiglio, condannò a cinque ergastoli altrettanti componenti delle Nuove BR: Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi e Simone Boccaccini. Il 6 dicembre 2006, la Corte d'assise d'appello confermò l'ergastolo per Diana Blefari Melazzi, Roberto Morandi, Nadia Desdemona Lioce e Marco Mezzasalma, riducendo a 21 anni di reclusione la condanna per Simone Boccaccini, riconoscendogli le attenuanti generiche. Nel terzo e ultimo grado di giudizio, l'8 dicembre 2007, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione di Roma confermò il verdetto emesso in secondo grado rendendo definitive le condanne ai cinque brigatisti responsabili, tranne che per Nadia Desdemona Lioce, la quale non aveva presentato ricorso in Cassazione.