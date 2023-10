"Quanto ci costa la transizione ecologica?": accolto emendamento di Forza Italia

La Regione Emilia-Romagna, una volta all’anno, dovrà fare uno studio sullo stato dell’arte e sulla ricaduta economica sulle scelte politiche e ambientali che vengono inserite con le diverse normative.

E' la sintesi dell'emendamento passato in sede di legge di bilancio a firma della consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini. Lo studio potrà essere parametro -spiega la consigliera- per stimare l'impatto sull'economia reale, con l'obiettivo di "mantenere il sistema regionale competitivo, anche rispetto alla concorrenza extra-europea". L'emendamento fa riferimento alla legge di bilancio 2024-2026 nel capitolo “transizione ecologica attraverso il percorso per la neutralità carbonica prima del 2050”.

Castaldini non usa mezzi termini e definisce l'accoglimento dell'emendamento "un piccolo grande passo, perché partendo per esempio, da quello che sta accadendo allo stabilimento della Magneti Marelli, credo sia necessario e doveroso rispetto ai dipendenti e alle aziende del nostro territorio verificare passo passo se le scelte dettate dalla transizione ecologica possano portare reale valore aggiunto o togliere forza e risorse a comparti per noi strategici e strutturali per l’economia del territorio".

La Commissione approva la bozza del bilancio 2024-2026

Intanto è disco verde della commissione Bilancio al Documento economico e finanziario regionale, il testo che contiene le linee guida per il Bilancio di previsione 2024.

Nel merito, le voci e i numeri più rilevanti del Defr riguardano il potenziamento del trasporto ferroviario, l'elettrificazione della tratta Ferrara-Codigoro, il sostegno a un settore come quello delle ferrovie che ha visto un aumento dell’80% dei passeggeri grazie agli investimenti fatti negli ultimi 8 anni. La riqualificazione dell’alveo del Po e il sostegno all’idrovia ferrarese, per un investimento di oltre 9 miliardi (tra fondi regionali e di altra provenienza) e l'acquisto di autobus a idrogeno verde. Inoltre, il sostegno alle vie d’acqua con investimenti sul porto di Ravenna, di cui si vuole aumentare la collaborazione con gli aeroporti dell’Emilia-Romagna, e abbonamenti gratis per gli studenti (nel 2022 ci sono stati 240mila abbonamenti al traporto pubblico locale). Poi ancora: 49 milioni di euro di investimenti per l’economia circolare e 32 milioni per le bonifiche da amianto. Il sostegno alla rete commerciale con interventi di 378 milioni complessivi nel 2024, la tutela della montagna per la cura del territorio, la forestazione e il contrasto al dissesto idrogeologico. Il Patto per la casa per sostenere l’edilizia residenziale pubblica attraverso la riqualificazione di appartamenti sfitti con investimenti pari a 500mila euro. Oltre 6 milioni (che si sommano ai 15 milioni già stanziati) per l'agricoltura colpita dall'alluvione di maggio, 19 milioni di euro per il risparmio idrico, 8 milioni di euro per l'innovazione nel settore agricolo, oltre 1,7 milioni per il contrasto ai danni provocati dalla fauna selvatica o loro rimborso.