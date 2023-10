La Perla e Marelli, Colla: "Servono progetti industriali sostenibili"

L'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla è al fianco dei lavoratori della Marelli e di La Perla: non solo dai palazzi di viale Aldo Moro e del Ministero, ma anche ai presidi che da giorni si stanno susseguendo da Crevalcore a via Mattei (con passaggi di politici di respiro nazionale come Carlo Calenda). Lo conferma anche questa mattina, mentre proseguono assemblee e mobilitazioni: "In mezzo a questi lavoratori ho trovato rabbia, ma soprattutto dignità e fermezza sul fatto di voler trovare delle soluzioni che siano in grado di dare una risposta: queste persone non vogliono ammortizzatori, ma solo tornare a lavorare. Di illusioni ne hanno già abbastanza e per questo bisogna essere leali e dire la verità: come Regione continueremo a discutere con il ministro".

"Stiamo assistendo a una reazione, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici della Marelli e di La Perla, molto composta e di grande responsabilità, ma molto ferma nel merito. Quel merito come Regione Emilia-Romagna lo condividiamo e sulla Marelli abbiamo avuto un incontro al Ministero: si è fatta la sospensione della cessata attività, è vero, ma i lavoratori non si possono tenere in sospeso o un'impresa sospesa: abbiamo bisogno di recuperare un'idea di continuità industriale seria. Se arrivano proposte di qualità siamo in grado di accompagnarle con i nostri strumenti però abbiamo bisogno di dare risposte" ha spiegato Colla.

"Stessa cosa per La Perla, che ha connotati diversi perché in quel caso abbiamo un soggetto finanziario che ha sede in Inghilterra: anche qui abbiamo concordato con il ministero che presentasse il progetto industriale entro i prossimi dieci giorni e vedremo cosa metterà sul tavolo, anche se il tema non è quello del progetto industriale (se ne possono scrivere tanti) ma come sostenerlo. Se non sarà in grado di farlo bisognerà pensare a un passaggio di proprietà, l'eccellenza c'è e non solo a livello locale, ma mondiale".