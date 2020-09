Marzabotto, festa di compleanno in casa: 34 multe per assembramento e 3 denunce

Tre denunce, due in materia di stupefacenti e una per rifiuto di fornire le generalità, oltre a 34 sanzioni da 400 euro l'una per violazione delle norme anti-covid. E' il risultato dell'intervento dei Carabinieri di Vergato in un'abitazione di Marzabotto.

Ieri mattina all'alba una residente aveva segnalato musica e rumori provenire da una casa vicina, così i militari sono intervenuti in via San Silvestro.

Lì hanno trovato decine di giovani, tra i 22 e i 30 anni, riuniti per una festa di compleanno, alcuni dei quali erano arrivati anche dalle province di Ravenna e di Forlì-Cesena. Per la padrona di casa e il suo compagno, entrambi bolognesi 23enni, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio, in quanto nell'abitazione sono state trovate piante di marijuana. Un 24enne, cittadino romeno, è stato invece denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.