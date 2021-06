Mascherine all'aperto, verso la rimozione dell'obbligo

"Domani inoltrerò la richiesta al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina all'aperto o no". Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Per il momento, ha detto, "non ci sono date", ma la direzione è quella di rimuovere l'obbligo all'aperto, come già avviene in diversi paesi d'Europa.

Della questione ne ha parlato in gironata anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che invita gli emiliano-romagnoli a "continuare a rispettare le regole" anti-Covid, anche se presto si potranno togliere le mascherine all'aperto.

"Penso che presto all'aperto, da quello che leggo, le mascherine potranno essere tolte da una decisione del Governo, la responsabilità e i sacrifici a cui siamo stati costretti stanno pagando, insieme al vaccino", dice il presidente regionale.

A margine della giornata Bonaccini elenca i numeri in discesa della pandemia e in salita delle vaccinazioni. Certo il numero delle vittime "fino a che non sarà zero permanente non ci lascera' tranquilli". Per quanto riguarda il green pass "credo sia uno strumento utile, l'ho sempre detto - ricorda Bonaccini - perché si possa viaggiare e garantire il massimo di presenza per le vacanze in piena sicurezza. Le strutture ricettive di questa regione dicono che le prenotazioni sono tante e ci auguriamo in cui uno dei settori più drammaticamente colpito, il turismo, possa ripartire e il meglio possibile".

Sull'addio alle mascherine almeno all'aperto l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, diffida del braccio di ferro politico e si affida invece totalmente al via libera degli scienziati. "Quando la comunità scientifica riterrà opportuno promuovere questo provvedimento, perché il livello di immunizzazione sarà elevato e l'incidenza dei casi sarà diminuita, sarò felice di adeguarmi. Ma tendo ad affidarmi alla comunità scientifica e non al dibattito politico", sottolinea Donini.

(Foto archivio)