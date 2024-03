Party rumoroso e musica a palla: Carabiniere preso a testate

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La notte di sabato 9 marzo i Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti risalgono alle 4 di notte, quando i Carabinieri della centrale operativa di Imola hanno ricevuto diverse segnalazioni sul numero di emergenza 112 da parte di alcuni cittadini per la musica a tutto volume e il caos provenienti da un appartamento.

I militari hanno suonato al campanello: ad aprire la porta un giovane di 27 anni, ma, una volta entrati, hanno riconosciuto un 25enne già “noto. Avendo sentito l'odore e trovato sul tavolo della sala da pranzo alcuni residui di marijuana all’interno di un grinder, i Carabinieri hanno informato i presenti di voler procedere a perquisizione.

A quel punto il 25enne si sarebbe opposto e ha iniziato a urlare. All’invito di mantenere la calma, ha ingaggiato una violenta colluttazione con i militari, spintoni e gomitate, con l’intendo di divincolarsi ed evitare la perquisizione, prima di essere definitivamente bloccato. Nella colluttazione l’uomo ha anche colpito in pieno volto un Carabiniere con una violenta testata. Il 25enne è stato portato in caserma per le procedure di rito e il foto segnalamento. Dopo la celebrazione del processo con rito per direttissima, svoltosi su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna nella mattinata di sabato, l’arresto è stato convalidato e il 25enne rimesso in libertà senza irrogazione, al momento, di alcuna misura cautelare alcuna. I due militari invece hanno riportato varie contusioni.

Sempre a Medicina, alcuni giorni fa, un uomo di 55 anni, con precedenti, ha aggredito Carabinieri dopo essere fuggito a un posto di blocco.