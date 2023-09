Migranti Lampedusa: "A Bologna il carico maggiore, dovremmo averne mille in meno" | VIDEO

È ancora scontro tra Comune di Bologna e Governo sulla gestione dei migranti. In queste ore le persone migranti stanno affollando l’isola di Lampedusa, tanto da portare la premier Giorgia Meloni a recarsi sul posto insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La gestione della crisi migratoria, però, lascia insoddisfatti molti degli amministratori locali, tra cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il primo cittadino aveva annunciato l’arrivo di 800 migranti da Lampedusa e, per chiarire la situazione, ha convocato un punto stampa in cui è detto “stanco” per il comportamento di Roma: “Ancora una volta il Governo definirà un decreto sui migranti in cui i sindaci e l’Anci non sono stati coinvolti. Questa situazione non si deve più sopportare e noi continueremo a fare la nostra parte dicendo però basta al caos sui migranti, perché un caos gestito in questo modo diventa un caos voluto". Queste le parole del sindaco che dice di non voler certo arrivare alla situazione che abbiamo visto a Trieste.

"Questa non è una emergenza imprevista e siamo di fronte a una scelta che è politica. Si sapeva che gli sbarchi ci sarebbero stati e si continua a gestirli attraverso Lampedusa: non si vogliono fare corridoi per una gestione regolare dei flussi. Si punta solo sui respingimenti nei Paesi di partenza come Tunisia, Libia e altri- continua Lepore. Con il decreto annunciato per oggi si allunga il tempo di permanenza nei Cie".