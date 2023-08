Merola e De Maria in visita al Cas di via Mattei: “Incertezza e mancanza di prospettive”

"Rendere più veloci le procedure di richiesta di asilo, che oggi portano a presenze nei Cas anche di 6-7 anni, con un tempo medio di 4, in una condizione di incertezza e di mancanza di prospettive certe di integrazione". Così Andrea De Maria e Virginio Merola, deputati bolognesi del Partito Democratico, in seguito ad una visita al Cas di Via Mattei, a Bologna. I deputati scrivono in una nota come siano diversi i punti su cui lavorare e da segnalare al Governo: “C’è la necessità di prevedere nei bandi risorse più adeguate a garantire il giusto numero di operatori e la messa in atto di maggiori servizi di integrazione. In particolare, corsi di lingua italiana e servizi di integrazione sociale”. Ci sono poi “la necessità di garantire l'assegnazione definitiva della gestione a fronte di una assegnazione provvisoria in atto" e "la necessità di chiari se e come si pensa di collocare altrove i migranti in eccesso, in accordo con gli enti locali”.

"In un quadro generale di una politica migratoria del Governo che, fra propaganda e approssimazione, sta aggravando i problemi, sia rispetto alle modalità di accoglienza dei migranti sia sul piano della coesione sociale, ci paiono questi i temi più rilevanti che abbiamo riscontrato al Cas di Bologna” concludono De Maria e Merola.