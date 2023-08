Minacce alle libraie di Imola: 40enne rintracciato dai Carabinieri

E' indagato per minacce aggravate un cittadino 40enne ucraino, residente a Imola, incensurato. Sarebbe l'autore delle minacce alle titolari della ibreria “Il Mosaico”di Imola, specializzata in libri per bambini e ragazzi, che avevano sporto denuncia. Sabato 26 agosto, l'uomo sarebbe entrato, minacciando la responsabile 46enne, che si trovava nel negozio con una dipendente e un cliente.

La donna ha raccontato ai Carabinieri che un uomo che non aveva mai visto prima, con indosso una t-shirt bianca con scritta la frase “Dio ti salverà”, era entrato nella libreria tenendo in mano un testo sacro e aveva iniziato a leggere a voce alta dei passaggi del testo che fa riferimento ai bambini (Il Vangelo secondo Matteo). La responsabile lo aveva interrotto chiedendogli spiegazioni: si era detto infastidito dalle attività svolte nel locale, in particolare facendo riferimento a una “Drag queen” che aveva partecipato a un evento nella libreria e alla lettura di un testo per bambini che fa riferimento a un coniglio che sposa un altro coniglio.

Poi sono partite le minacce: “Siete delle pervertite! Questa libreria è un luogo non gradito a Imola! Sappiamo costa state facendo, per questo ne subirete le conseguenze!”. I Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore della minaccia aggravata. Convocato in caserma nella mattina del 29 agosto, il 40enne è stato denunciato dai Carabinieri.

Il sindaco Panieri: "A Imola non c’è spazio, per intolleranza e odio"

"Voglio esprimere a nome della Città di Imola, dell’Amministrazione Comunale e mio personale la massima solidarietà e vicinanza alle libraie de Il Mosaico Libreria dei Ragazzi. Hanno ricevuto minacce perché i loro libri parlano di diritti, di inclusione, di pari opportunità e di rispetto per ogni persona e famiglia - ha scritto in una nota il sindaco di Imola, Marco Panieri - A Imola non c’è spazio, né ora né mai, per violenza, intolleranza e odio. Saremo al loro fianco e tuteleremo quanti si sentono minacciati per i valori e le idee che portano avanti. Possono esserci opinioni differenti, ma MAI il confronto e il disaccordo può arrivare a forme di intimidazione verbale e fisica. A questi atteggiamenti non ci piegheremo mai e Imola continuerà ad essere una città di libertà, antifascismo, equità, pace e tolleranza. Sono certo e mi auguro che la risposta a questo episodio possa farci ritrovare tutti uniti , ancora una volta.