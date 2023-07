Minacce al sindaco di Baricella, la prefettura valuta le tutele

Mercoledì 12 luglio è stato convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame della posizione di esposizione a rischio e l'adozione di eventuali misure di protezione personale: Lo rende noto la Prefettura di Bologna a seguito delle minacce arrivate al sindaco di Baricella, Omar Mattioli: "Preparati la bara che presto ti faremo fuori" è stato scritto su una lettera arrivata in Comune.

Il primo cittadino ha ricevuto la solidarietà da molte parti politiche e della Città metropolitana: "Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le pensatissime minacce ricevute in questi giorni - ha commentato il sindaco metropolitano Matteo Lepore - Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine perché questo gesto trovi un responsabile. Come Città metropolitana siamo a fianco del sindaco Mattioli per le scelte importanti che sta affrontando".

Mattioli ha denunciato l'episodio ai Carabinieri.

Omar Mattioli, 46 anni, giornalista, sposato dal 2006, ha un figlio. E' nato e cresciuto a San Gabriele di Baricella.