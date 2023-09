Zuppi: “Missione in Ucraina oggettivamente difficile”

“Una missione oggettivamente difficile”: Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, definisce così la missione di pace in Ucraina voluta da Papa Francesco. Il dialogo, anche con poco spazio di manovra, rimane però “l’unica strada percorribile di fronte ad una escalation militare che non può non preoccupare”. Come scrive l’agenzia Dire, il cardinale ha parlato in un seminario alla tre giorni del clero della Diocesi bolognese. “Il Papa anche di recente ha usato di nuovo parole di angoscia e grande preoccupazione – continua Zuppi – ma attenzione a non fare come con il Covid, quando si diceva che sarebbe andato tutto bene, perché dobbiamo misurarci con i problemi”.

E ancora: “Ascoltare l’angoscia degli ucraini non può non preoccuparci”. Questa escalation militare “può portare anche a qualche scintilla nucleare, e questo dovrebbe farci inorridire, perché non si scherza con il fuoco. Se si vede qualche piccolo spazio di incontro, quella è l'unica strada se si vuole cercare una soluzione che non sia solo avere vincitori e sconfitti”.

