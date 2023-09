Quel pacchetto di sigarette sospetto nella colonnina elettrica: manette per un 33enne a Molinella

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 33enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo ieri notte, poco dopo l0una, durante un servizio di controllo che i Carabinieri stavano facendo in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa. Tre giovani erano seduti su una panchina e quando li hanno identificati hanno accertato che si trattava di persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I militari però hanno notato che nelle vicinanze, c’era una colonnina elettrica con lo sportello aperto: all'interno un pacchetto di sigarette che conteneva dieci involucri di cocaina. Gli accertamenti successivi hanno consentito di attribuire la droga al 33enne che è stato ammanettato.

Su disposizione della Procura, l'arrestato è stato trattenuto in attesa del Giudizio direttissimo che è terminato con la convalida dell’arresto e l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. E' stato rimesso in libertà, in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, ovvero un periodo di tempo per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Nei giorni scorsi, sempre a Molinella, i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 64 e 67 anni, di origine italiana e belga, entrambi residenti a Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati 110 grammi di cocaina e di quasi 2mila euro.