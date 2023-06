Molinella: marito violento, scatta misura cautelare

“Ti ammazzo…p*****a…”. E' stata una delle ultime minacciose frasi che un 38enne ha rivolto alla moglie, prima di essere denunciato da lei e colpito da una misura di allontanamento dalla casa familiare. E' successo in un comune della Bassa bolognese, e a notificare il provvedimento sono stati i carabinieri di Molinella.

Oltre all'allontanamento dalla casa familiare, per il 38enne, di origini serbe, libero professionista, pregiudicato, c'è anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa, e una indagine per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, nasce dalla querela della moglie del soggetto, una donna 33enne di origini iugoslave, la quale all’inizio dello scorso mese di maggio si è rivolta ai carabinieri per denunciare i comportamenti maltrattanti posti in essere dal marito.

La donna ha riferito ai militari di subire maltrattamenti sin dall’inizio del loro matrimonio, ovvero da circa vent’anni e che oramai essere picchiata era diventata una consuetudine. Il tutto anche alla presenza dei figli minori. L’episodio scatenante che ha determinato la donna a denunciare il marito, è stato quello risalente ai primi giorni dello scorso maggio quando ha svegliato il marito che dormiva chiedendogli di occuparsi dei figli.

La richiesta ha scatenato l’ira dell’uomo che ha avrebbe afferrato la moglie tirandole un pugno sull’occhio sinistro. In quest’ultima circostanza a difendere la madre sono intervenuti i due figli più grandi della coppia, i quali hanno contenuto fisicamente il padre. Nella stessa circostanza l’uomo ha proferito nei confronti della donna frasi minacciose di cui sopra. Il 38enne, rintracciato dai Carabinieri, è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice, trasferendosi a casa dei genitori a Bologna.