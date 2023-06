Telecamere spente durante l’alluvione, Forza Italia: "Ecco le prime multe"

Dopo il temporaneo spegnimento della telecamera sulla preferenziale di via Andrea Costa a causa del maltempo di maggio, ecco "in arrivo i primi verbali" di sanzioni dopo la riaccensione del telecontrollo. La segnalazione arriva da Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Comune.

Il 4 maggio, spiega, "in piena emergenza alluvione, con la prima esondazione del Ravone e la chiusura di via Saffi, l'amministrazione comunale riaccese le telecamere della preferenziale di via Andrea Costa 'a sorpresa' dopo averle spente nella giornata del 3 maggio". In quella giornata, , scrive Stanzani in una nota, "vista la situazione emergenziale e la comunicazione deficitaria e contradditoria da parte del Comune, le telecamere su quel tratto di preferenziale registrarono una valanga di passaggi (oltre 1.500, contro un media di meno di 400 al giorno)". Sollecitata a riguardo, "il 7 giugno scorso l'amministrazione aveva fatto sapere a mezzo stampa di non aver ancora elaborato le informazioni, né tantomeno inviato multe, lasciando sperare in un annullamento delle stesse, in via autotutelativa. Ecco invece in arrivo i primi verbali", continua il forzista. "D'altronde, quando si tratta di far cassa con automobilisti e motociclisti questa Giunta non si tira mai indietro. Scherzi a parte, speriamo davvero che queste prime multe spedite siano un errore e che si provveda all'annullamento delle stesse in autotutela, senza dover far ricorso al Giudice di pace", conclude Stanzani.