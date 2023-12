Dolci di Natale contaminati: a Bologna sequestrate 24 tonnellate di frutta secca

Blitz dei Nas su tutto il territorio italiano, in concerto con il Ministero della Salute, per prevenire truffe e prodotti contraffatti in vista delle feste natalizie. L’operazione ha permesso di scoprire una vasta quantità di prodotti, come dolci e frutta secca, mal conservati, contaminati da tossine o insetti o venduti come artigianali anche quando non lo erano. In tutto, i Nas hanno sequestrato più di 39 tonnellate di prodotti dolciari, riscontrando irregolarità in più di un terzo delle imprese controllate (382 su mille, cioè il 38% circa). Sono state accumulate multe per quasi mezzo milione di euro e diciotto tra gestori e titolari di attività sono stati deferiti dall’autorità giudiziaria, mentre 342 sonno state le sanzioni e 27 i provvedimenti di chiusura e sospensione dell’attività.

Sequestri a Bologna

Nello specifico del territorio bolognese, i Nas hanno sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da microtossine. Inoltre, circa cinquecento tra panettoni, pandori e altri dolci natalizi sono stati sequestrati perché venduti come artigianali anche se di produzione industriale e con ingredienti che non corrispondevano alle etichette esposte.