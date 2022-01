No Green pass: prime 10 sanzioni per la manifestazione dell'8 gennaio

Poco meno di 100 persone si sono ritrovate sabato, scorso, 8 gennaio, per consueta manifestazione "no green pass" e ora per 10 di loro sono scattate le prime sanzioni da parte della questura di Bologna ha emesso le prime 10 sanzioni.

I manifestanti non indossavano le mascherine, quindi hanno violato l’articolo 4 del decreto legge 221, senza contare che era ancora vigente l'ordinanza comunale che prescriveva l'obbligo della protezione individuale nel centro storico, fino al 9 gennaio compreso.

Altre sanzioni potrebbero scattare nei prossimi giorni anche per il non rispetto del divieto prefettizio di manifestazione nel centro storico, che, a quanto si apprende, si terrà anche nel pomeriggio di domani, 15 gennaio, alle 16.

(Foto archivio)