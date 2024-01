A Bologna il secondo quadrimestre dell’anno scolastico comincia con la riapertura delle scuole Carracci. In plesso nuovo di zecca, innovativo dal punto di vista pedagogico, tecnico ed energetico, è stato finalmente inaugurato dopo un iter burocratico durato una decina di anni, un cantiere di oltre tre e la demolizione del vecchio edificio. Una mattinata di rientro in classe ma anche di sorpresa per i bambini e le bambine delle elementari Avogli, che per la prima volta hanno visto il polo di via Felice Battaglia dove seguiranno le lezioni finché non saranno conclusi i lavori di ricostruzione della loro scuola, e che insieme al sindaco Matteo Lepore hanno tagliato il nastro di inaugurazione.

Una struttura con un'agorà

La struttura, divisa in tre piani, ospiterà da settembre le classi attualmente collocate alla scuola Guinizzelli. Ha una capienza massima di 405 studenti (5 classi della primaria e 9 divise in tre sezioni della secondaria di primo grado). Le classi sono dotate di banchi, lavagne multimediali e ampie vetrate. Appena varcato l’ingresso si arriva al cuore della struttura: l’agorà, un grande spazio centrale con un’ampia scalinata, dove gli alunni possono attendere il suono della prima campanella e di quella della ricreazione, e che può essere utilizzato anche come auditorium.

"Sarà il fiore all'occhiello del nostro territorio"

Gli spazi sono stati pensati anche in funzione del verde del giardino scolastico (5mila metri quadrati) e dei vicini parchi comunali, e che potranno essere utilizzati nelle attività didattiche grazie ai sentieri che li collegano con la scuola. “Le Carracci saranno il fiore all’occhiello del nostro comparto scolastico per le prossime generazioni”, ha commentato il sindaco. “Una scuola bellissima e moderna dove gli spazi non sono solo dei contenitori ma contribuiscono alla pedagogia e all’insegnamento - ha aggiunto la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 8 -. È stato un percorso fatto insieme anche ai bambini e ai loro genitori, che attraverso il comitato ci hanno accompagnati in questo momento di passaggio”.

A disposizione anche dello sport cittadino

L’edificio è antisismico, è stato realizzato in legno, acciaio e materiali isolanti e progettato in modo da offrire prestazioni di un edificio Nzeb, ovvero a consumo energetico quasi a zero. Dispone dell’originale parcheggio esterno ed è raggiungibile anche attraverso il tracciato ciclabile e il pedibus. La palestra e il campetto da basket che verrà realizzato saranno a disposizione anche delle società sportive cittadine: “Vogliamo renderla una scuola aperta – spiega il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani – disponibile dalle 7:30 del mattino alle 9 di sera. Questo potrà dare anche una risposta ai problemi derivati dall’isolamento della zona come alcuni casi di vandalismo all’interno dei parchi”.