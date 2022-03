8 marzo, la direttrice del Comunale Oksana Lyniv al Quirinale: ringraziamento a Lepore e Conti

L'occasione è stata la Giornata Internazionale della Donna, quest'anno dedicata al tema 'Giovani donne che progettano il futuro', e alla cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 1, condotta dalla bolognese Matilda De Angelis che ha letto alcuni brani di Maria Montessori, Filippo Maria Battaglia ed Elena Loewenthal, tra le altre, ha portato la sua testimonianza Oksana Lyniv, la direttrice musicale ucraina del Teatro Comunale di Bologna.

"A nome del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella - scrive Lyniv sui social - mi congratulo con tutti gli ucraini che stanno combattendo ora per l'Indipendenza della nostra Patria. È stato un grande onore ricevere un invito a Palazzo del Quirinale per officiare la Giornata Internazionale della Donna. Nel mio intervento, ho espresso il ruolo speciale degli ucraini nell'attuale lotta contro l'aggressione russa in Ucraina. La maggior parte del discorso di benvenuto del Presidente italiano si è concentrato anche sul tema della lotta per la democrazia e la sovranità dell'Ucraina e sulla mia importante missione diplomatica e culturale nel mondo. Cari ucraini belli e forti - credo che presto tornerà la primavera e il cielo sereno".

Parole di ringraziamento per tutti gli italiani e anche per Bologna: "Il sindaco ha radunato una grande manifestazione in Piazza Maggiore per sostenere il popolo ucraino con più di 10mila persone, ci sono stata insieme al sindaco Lepore, guardavo le persone, i loro occhi e i loro cuori, tutti uniti insieme a noi, ringrazio anche la sindaca Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro che ora sta ospitando tanti i bambini rifugiati".

E' intervenuta la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e a conclusione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un discorso.

