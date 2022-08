Omicidio Matteuzzi, la squadra: "Padovani messo fuori rosa, si era allontanato"

Si era allontanato senza giustificazioni, così è stato messo "fuori rosa". Lo precisa la Sancataldese Calcio in una nota che condanna "senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia che ha subito Alessandra Matteuzzi - si legge - Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento".

Per l'assassinio di Alessandra Matteuzzi, consumatosi nella serata di ieri, 23 agosto, è stato fermato l'ex compagno, Giovanni Padovani, calciatore ingaggiato dalla società Sancataldese, dopo aver militato in altre formazioni.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni sembra che Padovani stesse aspettando la 56enne sotto casa, in via dell'Arcoveggio, e lì, davanti al portone, l'ha ammazzata.

"Ingiustificato allontanamento"

Quindi la precisazione: "La Società Sancataldese Calcio tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso".

"Dolore e rabbia, aveva fatto il possibile per salvarsi"

