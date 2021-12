Zaki in tv: "Sogno di tornare a Bologna"

"Vorrei essere a Bologna già domani, completare i miei studi là e vivere là. Voglio fare qualcosa per la città". Sono le parole scandite da Patrick Zaki, collegato in video chiamata con Fabio Fazio durante la puntata di Che tempo che fa di ieri sera.

Lo studente 28enne, rilasciato dopo quasi due anni di carcere preventivo, tra diversi momenti di commozione, ha raccontato al conduttore e agli ospiti in studio come sta e quali sono i suoi progetti per l'immediato futuro, oltre all'udienza in programma al primo febbraio. "Adesso sto proprio bene, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere un sogno, grazie a quello che tutti voi e il vostro programma ha fatto per me" ha commentato il 28enne in inglese rivolgendosi allo studio televisivo che gli ha rso omaggio con una standing ovation in apertura di collegamento.

Sul fatto che Patrick possa o meno lasciare il paese è stato lo stesso a puntualizzare: "Poiché l'udienza non è stata ancora tenuta non riesco a lasciare il Paese ma di sicuro per il momento non ho nessun divieto di viaggiare, vorrei essere a Bologna anche domani", ha sottolineato.

Dopo aver ringraziato la prof Rita Monticelli, docente Unibo ora consigliera delegata in comune ai diritti umani, ("ringrazio la prof. per me è una di famiglia") Zaki ha ricordato: "Mi sento un bolognese e voglio vivere a Bologna, voglio fare qualcosa per questa città che mi ha sostenuto in questi mesi. E Forza Bologna, voglio andare allo stadio prima possibile".