Il figlio si droga, il padre fa arrestare il pusher

Un 48enne italiano è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, ma le manette questa volta non sono scattate in seguito a un controllo, ma a una storia di disperazione. E' stato il papà di un ragazzo ad avvertire la Polizia. Ha chiamato il 113 dicendo che il figlio era uscito di casa di notte sicuramente per andare ad acquistare una dose.

In base alle descrizioni, gli agenti hanno rintracciato e identificato il ragazzo, poi sono andati a casa dello spacciatore, in zona Fiera.

Durante la perquisizione sono stati trovati infatti 40 grammi di hashish, poca cocaina e cristalli di MDMA (ecstasy) e il 48enne è stato arrestato per spaccio.

Il 9 gennaio, a Valsamoggia, i Carabinieri hanno fermato due uomini , di 23 e 26 anni, entrambi senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine. È successo quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’Audi di colore bianco, con a bordo cinque cittadini stranieri. Il 23enne, alla vista dei militari ha tentato di occultare sotto il sedile un panetto di hashish del peso complessivo pari a 97 grammi circa Successivamente, a seguito di perquisizione, a bordo della macchina è stato ritrovato un secondo panetto di hashish, del peso di 46 grammi circa.

