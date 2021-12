Voto notturno, approvata la delibera sul Passante. "Voto storico dopo 50 anni di ipotesi"

Dopo una lunga maratona, all'1.15, il Consiglio comunale ha approvato la delibera sul Passante di nuova generazione. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti) e 12 contrari (Fratelli d'Italia, Lega Bologna Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, Verdi).

L'immediata esecutività della delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti) e 11 contrari (Fratelli d'Italia, Lega Bologna Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia) e 1 astenuto (Verdi).



Il Consiglio ha approvato anche un ordine del giorno collegato alla delibera, che prevede l'istituzione di un osservatorio ambientale indipendente per la Fase 2 del progetto e l'impegno al completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano.

L'ordine del giorno, presentato e firmato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Coalizione civica, Movimento 5 stelle, Lepore sindaco, Anche tu conti, è stato approvato con 25 voti favorevoli (Sindaco, Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti), 11 contrari (Fratelli d'Italia, Lega Bologna Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia) e 1 non voto (Verdi).

Passante, Lepore: "Voto storico, maggioranza larga"

"Quello di questa notte è un voto a suo modo storico. Non so quanti ci avrebbero scommesso. Noi lo avevamo detto", afferma Lepore.



"Una maggioranza larga e compatta in Consiglio Comunale (25 a 12), dopo più di 12 ore di discussione per l’ostruzionismo dell’opposizione, ha votato a favore del Passante autostradale di Nuova Generazione. Si è finalmente deciso dopo 50 anni di ipotesi, 20 anni di discussioni e tre campagne elettorali. Ora si mette in opera un progetto che grazie ad un lavoro serio ed approfondito renderà l’attuale passante autostradale bolognese più sicuro, più fluido e più verde, mitigando in maniera significativa l’impatto su ambiente e salute delle persone. Portando a casa un miliardo di euro in più di interventi per la città, che prima non erano previsti. Per un totale di 2 miliardi di investimenti da Autostrade. Puntando al contempo su un rafforzamento del Servizio Ferroviario Metropolitano", prosegue.



"Con questo voto il Consiglio comunale di #Bologna incide sulle scelte politiche regionali e nazionali. Per la prima volta dopo tanto tempo. Grazie alla maggioranza che ha reso possibile tutto questo nei tempi previsti. Grazie ai tanti tecnici che hanno lavorato fino a tarda notte".