Il Passante in Consiglio comunale, Lepore: "Voto storico, ha un valore nazionale sulle infrastrutture"

"Un voto storico" quello di oggi per il sindaco, Matteo Lepore, che ha preso la parola durante la discussione in Consiglio sulla delibera di localizzazione urbanistica del Passante, l'allargamento di autostrada e tangenziale: "E' stato fatto un lavoro serio e approfondito, che per la prima volta riuscirà a incidere in maniera alta sulle scelte politiche regionali e nazionali", ha sottolineato il primo cittadino "questo è il primo voto che ha un valore nazionale sulle infrastrutture".

Lepore ricorda che "siamo di fronte ad almeno tre campagne elettorali le quali hanno visto gli interventi sul Passante al centro della proposta di chi ha vinto le elezioni e anche di chi non ha vinto". E a proposito di programmi, "con questo progetto non si realizzano il Passante nord e il Passante sud ed è un risultato politico molto importante", continua Lepore: "Non solo non vogliamo più fare melina sul Passante, noi siamo proprio contrari a quello a nord e a quello a sud". Con il progetto sul tavolo, invece, "finalmente si interviene sull'autostrada, cioè sul Passante che è stato realizzato diverse decine di anni fa e da allora ha avuto solo piccoli interventi che non hanno risolto per nulla alcune questioni per noi fondamentali, in primo luogo sulla sicurezza stradale", aggiunge il sindaco.

Lepore: "Non saremo di fronte ad una di quelle autostrade californiane a 20 corsie che invadono il territorio"

A lavori conclusi "non saremo di fronte ad una di quelle autostrade californiane a 20 corsie che invadono il territorio", assicura il sindaco "siamo di fronte ad un'autostrada e ad una tangenziale che in molte parti hanno forti problemi di sicurezza e i fatti che hanno colpito il territorio lo dimostrano. Ci sono svincoli che se fossero progettati oggi nessuno si azzarderebbe a fare così".

La delibera di oggi quindi "non riguarda il se, ma il come, portiamo a casa un risultato che vale più di un miliardo di euro", ricorda il sindaco, chiarendo che "il lavoro non è affatto finito, anzi comincia adesso". Ma di fatto il Passante, finora, "era una cosa che veniva contemplata a nessuno faceva niente, mentre finalmente questa Giunta e questo Consiglio si assumono la responsabilità di fare qualcosa".

Ambientalisti contro

Diverse realtà ambientaliste dicono "no" al Passante di Bologna e oggi la protesta è arrivata anche in Comune, con la consegna di un simbolico sacco di carbone. Una visione ecologica del territorio "non può essere osservare semplicemente la natura", ha osservato Lepore "apriamo uno scenario nuovo che non è semplicemente quello di fare il Passante, punto".

La Fase 2 rappresenta "un tavolo che, certo, va tutto gestito e conquistato, come tutte le cose nella vita, ma avremo finalmente la possibilità di discutere come gli investimenti vengono messi a terra e che tipo di idea di riforestazione urbana vogliamo promuovere", sottolinea il sindaco. "La differenza tra noi e gli attivisti, persone che stimo e che si sono anche candidate nella nostra maggioranza- continua il primo cittadino- è che nel nostro ruolo c'è la responsabilità di chi sceglie e non solo di chi fa testimonianza, ecco perché dopo 20 anni ci assumiamo la responsabilità e lo facciamo con intelligenza". Lepore, poi, si rivolge anche alle opposizioni per invitarle a fare fronte comune per ottenere i potenziamenti attesi dal Servizio ferroviario metropolitano. "E' vero o no che su Bologna c'è una duratura incapacità da parte delle Ferrovie di arrivare al punto su tantissime questioni, da quelle urbanistiche alle infrastrutture? Io penso di sì", ed è giusto "chiedere che la Regione possa impegnarsi maggiormente, insieme a noi, per rafforzare l'Sfm".

Intanto, dalla Regione è arrivata su questo una risposta "non sufficiente nel Prit" da poco approvato, afferma Lepore, però "c'è stato un pronunciamento importante" da parte del presidente Stefano Bonaccini e dell'assessore Andrea Corsini. Su questo fronte "come Comune siamo disponibili anche a mettere delle risorse", assicura Lepore.

E la posizione critica dei Verdi? "Vediamo come va la discussione di oggi, che sarà lunga anche perché il centrodestra ha deciso di fare ostruzionismo. Quindi penso ci sarà molto tempo per meditare", manda a dire il sindaco Matteo Lepore parlando con la stampa fuori dalla sala consiliare.

Conferma il voto favorevole di Coalizione civica la consigliera Simona Larghetti. L'intervento di Lepore in aula "ci rappresenta pienamente", afferma Larghetti, annunciando la presentazione di un ordine del giorno teso a "configurare il Passante non come allargamento dell'offerta di trasporto automobilistico locale" ma come opera "di mobilità integrata, che vede altri importanti infrastrutture di trasporto pubblico, come il tram che per fortuna è già ad un ottimo punto ed avrà un ruolo fondamentale". Intanto, "la delibera è molto chiara: la Fase 2 non solo si farà ma l'accordo programmatico sarà già fatto prima dell'inizio dei cantieri". La politica "non è forma ma sostanza", aggiunge Larghetti, sottolineando che gli interventi di mitigazioni presenti in delibera sono "pura concretezza". In futuro si dimostrerà che "avremo fatto la cosa giusta nei fatti e non nei principi- conclude la consigliera di Coalizione civica- che non hanno alcun valore quando si tratta di misurare la qualità dell'aria".

Ostruzionismo delle opposizioni

"Barriucate", emendamenti e ostruzionismo delle opposizioni, Fratelli d'Italia e Lega, ma anche un sacco di carbone è il "regalo" della Rete delle lotte ambientali, già protagonista della 'spentolata' a San Donnino di una decina di giorni fa. Oggi un gruppo di attivisti della Rete si è presentato in Comune "per portare un dono al Consiglio comunale", spiega il portavoce Luca Tassinari una volta depositato il 'dono' nell'anticamera dell'aula. (dire)

(Foto archivio )