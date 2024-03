QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli uffici postali di San Pietro in Casale e Toscanella di Dozza saranno i primi (e per ora gli unici) in Italia in cui si potrò fare o rinnovare il passaporto senza imbarcarsi nell’impresa di riuscire a prenotare un appuntamento in questura. Questi due piccoli Comuni bolognesi sono stati scelti per far partire in via sperimentale “Polis”, il progetto con cui Poste Italiane doterà circa 7mila uffici postali di uno sportello digitale per i servizi di Pubblica Amministrazione. Tra cui, appunto, la richiesta del famigerato documento di viaggio.

Oggi 1 marzo c’è stata la firma tra i vertici di Poste Italiane e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ma ancora non è dato sapere il giorno preciso in cui il servizio - riservato soltanto ai residenti di quei Comuni - sarà attivo. Viste le lungaggini si tratta comunque di un passo avanti: “Polis”, finanziato con 800 milioni di euro del Pnrr, era stato presentato a Roma un anno fa e dal Bolognese verrà gradualmente esteso al resto dei Comuni italiani sotto i 15mila abitanti.

Una volta che sarà operativo, il cliente potrà consegnare allo sportello lo stesso materiale che va presentato in questura per il rilascio del passaporto: un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fototessere e la marca da bollo da 73,50 euro. Direttamente nell’ufficio postale potrà pagare il bollettino di 42,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Le impronte digitali verranno prese dall’operatore postale, che poi provvederà a inviare tutto all’ufficio di Polizia di riferimento. Il passaporto verrà consegnato a domicilio.