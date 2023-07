Più controlli in Bolognina, c'è il via libera del Patto per la sicurezza

Saranno ulteriormente intensificati i controlli in Bolognina, al fine di prevenire e reprimere la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti. La decisione è stata presa durante la prima riunione della cabina di regia prevista dal “Patto per la sicurezza urbana integrata e le vivibilità”, siglato lo scorso gennaio con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Proprio ieri il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva annunciato, durante un sopralluogo in Bolognina, di voler chiedere più agenti e risorse da parte del Ministero dell'Interno e più garanzie sul fatto che gli spacciatori fermati dalle forze dell'ordine non tornassero "dopo due giorni" nella stessa strada. Questa mattina il prefetto Attilio Visconti ha presieduto l’incontro alla presenza dello stesso Lepore, del questore Isabella Fusiello, del comandante del compartimento Polfer e dei rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il bilancio degli ultimi sei mesi

Ma oltre alla Bolognina, durante l’incontro si è fatto un bilancio complessivo degli interventi negli ultimi sei mesi anche sulle altre zone critiche della città (centro storico, zona universitaria, stazione. In tutto 39 arresti, 95 denunce su 8.269 persone controllate (di cui 3.017 straniere), a cui si aggiungono 690 veicoli controllati e il sequestro di 1.443 grammi di droga, 935 euro e 11.585 prodotti contraffatti. “I dati realtivi evidenziano positivi risultati in termini di presidio del territorio, prevenzione e repressione dei reati”, si legge nella nota della Prefettura. In particolare, in Bolognina le persone arrestate sono 16, così come quelle denunciate, 1943 le persone controllate (di cui 981 di nazionalità straniera), 316 i veicoli controllati, e poi sequestrati 479 grammi di stupefacenti, denaro per 935 euro e 320 pezzi di merce contraffatta. Nella zona centro storico e della stazione sono stati effettuati 17 arresti, 66 denunce e 5347 persone controllate (di cui 1618 stranieri), sequestrati stupefacenti per 864 grammi e 10.330 pezzi di merce contraffatta. Infine, nella zona universitaria, sei persone arrestate, 13 denunciate, 979 controllate (di cui 418 stranieri), 19 veicoli controllati, e poi sequestri per 100 grammi di sostanze stupefacenti. “La cabina di regia - conclude la nota della Prefettura - continuerà a riunirsi periodicamente per uno stretto monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, degli esiti dei servizi e per rimodulare, ove necessario, le attività, al fine di rendere sempre più incisiva l’azione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini bolognesi”.