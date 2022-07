People mover fermo, le reazioni: "Non funziona, serve alternativa"

Il nuovo, ennesimo stop del People mover torna a scatenare i partiti. Questa volta il grido più forte si leva dai banchi della stessa maggioranza, dove l'ala più critica di Coalizione civica tifa apertamente per una alternativa. Ma anche dal centrodestra non si fanno sconti, con Fdi e Forza Italia che tornano alla carica sui problemi della monorotaia.

Serve una "pluralità di offerta del servizio pubblico, da e per l'aeroporto, e siamo convinti che si andrà su questa strada, perchè sarà inevitabile", scandisce Detion Begaj in Consiglio comunale. Il People mover "oggi scopriamo che nemmeno d'estate funziona", osserva Begaj, dopo aver ricordato che i primi guasti erano stati attribuiti anche alla stagione fredda. Dunque "bene ha fatto l'amministrazione ad inviare la diffida a dicembre. Vedremo cosa accadrà con la corte dei Conti, perchè questo è un danno enorme nei confronti dell'amministrazione e della sua onorablità".

Fdi: "Esposto alla Corte dei conti"

Una sollecitazione alla Corte dei conti la invierà a breve Fratelli d'Italia, che torna a chiedere la revoca della concessione a Marconi Express. "Non rimarremo fermi, stiamo preparando un esposto alla Corte dei conti e chiediamo che si proceda alla revoca della concessione ai sensi dell'articolo 48 del contratto di concessione, perché i bolognesi- afferma il capogruppo in Regione Marco Lisei- non meritano di essere derisi per l'incapacità di chi li governa non essendo in grado di gestire a questa situazione non più tollerabile. È giunto il momento che chi ha sbagliato si assuma le dovute responsabilità per questi continui disagi, chieda scusa e magari risarcisca i danni".Fratelli d'Italia si fa sentire anche in Consiglio comunale. "In pratica il People Mover o funziona e fa rumore rompendo le scatole ai residenti o non funziona lasciando a piedi i passeggeri", constatano i consiglieri Francesco Sassone, Felice Caracciolo, Stefano Cavedagna, Marta Evangelisti e Manuela Zuntini.

"In tutto questo disastro- aggiungono i meloniani- tanto Lepore quanto Bonaccini rimangono immobili ed in silenzio di fronte ad una situazione che oramai è diventata un vera e propria barzelletta che sta facendo il giro del mondo e che mette in cattiva luce la città di Bologna". Invoca un'"opera alternativa" al People mover anche Forza Italia. Secondo il coordinatore cittadino dei forzisti, Aldo Marchese, "Comune, regione e società di gestione sono egualmente responsabili di questo scempio in piena stagione turistica. Come si può pretendere di attirare turisti se si lasciano questi malcapitati a piedi sotto 40 gradi?". Il Comune, sollecita l'azzurro, "convochi immediatamente un tavolo coinvolgendo enti di trasporto pubblico e i privati per salvare il salvabile e non farci più vergognare. Si studi, inoltre, la possibilità di realizzare opera alternativa dato che il progetto people mover è definitamente fallito". (Dire)