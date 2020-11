Il giorno del People Mover: oggi la prima corsa Stazione-Aeroporto

Oggi, 18 novembre, è il grande giorno del People Mover, la navetta veloce che collega la stazione all'aaeroporto Guglielmo Marconi con unica fermata "Lazzaretto" in poco più di sette minuti.

Il periodo non è sicuramente dei migliori per gli spostamenti, a causa della pandemia che ha ridotto i voli aerei. Per questo primo periodo di esercizio, People Mover viaggerà con frequenza di una corsa ogni 15 minuti dalle ore 5,40 a mezzanotte, invece dei sette minuti e mezzo durante le ore di punta e di 10-15 minuti durante il resto della giornata.

Nei primi mesi di esercizio, sarà presente personale addetto all’assistenza ai passeggeri per aiutare nelle procedure di ingresso e di uscita e per garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Sarà inoltre sempre possibile mettersi in contatto con gli operatori del servizio attraverso appositi pulsanti di chiamata presenti nelle stazioni e sui veicoli.

People mover: biglietti e tariffe

Il biglietto ordinario con tariffa 'flex' (utilizzabile entro 12 mesi dall’acquisto) ha un prezzo di 8,70 euro. L’andata e ritorno è scontata a 16 euro, con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata. Possibile anche utilizzare il people mover per la sola tratta dalla stazione FS al Lazzaretto: in questo caso il costo è di 1,70 euro.

Il biglietto ordinario si può già acquistare online sul sito Marconiexpress.it e sulle app Muver e Roger; all’avvio dell’esercizio anche ai tornelli Pay&Go Contactless, alle emettitrici automatiche presenti nelle stazioni del Marconi Express e presso le rivendite fisiche.

I biglietti Famiglia (acquistabili solo sul sito) costano 18 euro una sola tratta e 34 euro andata e ritorno. Sono validi per un massimo di 2 adulti e 3 ragazzi di età tra 5 e 16 anni compresi (il minimo è un adulto con un ragazzo). I biglietti possono essere utilizzati solo nelle date scelte in fase di acquisto e sono nominativi.

Pagano meno anche i gruppi composti da almeno 10 persone: il prezzo è di 7 euro a persona, 14 euro nel caso di biglietto andata e ritorno. I biglietti Gruppi sono utilizzabili solo nelle date scelte in fase di acquisto e si possono comprare (acquistabili solo sul sito) entro le ore 24 del giorno precedente il viaggio di andata.

People mover e covid

Secondo le disposizioni dell’ultimo Dpcm, la capienza della navetta sarà limitata al 50% dei posti disponibili: come indicato sulle porte, saranno quindi ammessi non più di 12 passeggeri per ciascuno dei due scomparti della vettura, che sono dotati di adeguati impianti di condizionamento e rinnovo dell’aria.

Sarà necessario indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione degli utenti. Durante l’attesa nelle stazioni, i passeggeri si dovranno posizionare sui bolli blu disegnati sul pavimento per assicurare il distanziamento interpersonale. Segnaletica a terra indicherà anche i percorsi di ingresso e di uscita, studiati per massimizzare la separazione dei flussi. Veicoli, stazioni e tornelli saranno sanificati ogni giorno. Nei primi mesi di servizio sarà inoltre presente personale addetto all’assistenza per aiutare i passeggeri nelle procedure di ingresso e di uscita, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza.

I passeggeri dovranno seguire la segnaletica a terra: frecce blu per i percorsi di ingresso e frecce verdi per uscire. I percorsi indicati massimizzano la separazione dei flussi mantenendo comunque sicura e funzionale l’accessibilità al sistema. L’ascensore della stazione Lazzaretto è utilizzabile solo da utenti con disabilità e passeggeri a ridotta mobilità (PRM).

Veicoli, stazioni e, in particolare, i tornelli, fa sapere Marconi Express, sono sanificati ogni giorno con prodotti specifici a base di ipoclorito di sodio o a base di cloro. Durante le manutenzione previste si procede anche alla pulizia straordinaria con sanificazione dei filtri aria degli impianti di riscaldamento e condizionamento.

