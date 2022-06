People Mover, polemica su prezzo bus notturno, Orioli replica:"Alternativa? Solo il taxi"

"Non mi sembra che se parliamo soprattutto di orari notturni e di prima mattina sia poi un costo particolarmente discutibile, dal momento che le possibilità per collegarsi tra città e aeroporto sono la navetta oppure il taxi. Mi pare che siamo all'interno di un range di costi che esiste anche in altre città".

Così l'assessora alla mobilità Valentina Orioli ha commentato la polemica legata al prezzo del biglietto delle navette bus notturne al People Mover, la cui partenza è stata annunciata nei giorni scorsi da Marconi Express.

Il servizio sperimentale, che collegherà fino a settembre aeroporto con il Marconi in piena notte, dovrebbe prendere il via tra qualche giorno, ma sin dal suo annuncio il progetto ha raccolto diverse critiche, tra cui quella incentrata sul pagamento della tariffa piena, nonostante la tratta non sia quella della monorotaia, in transito su per di più su strade normali, quindi soggette a un regime di traffico veicolare, anche se paricolarmente ridotto negli orari di esercizio della navetta in questione.

La navetta "è gestita da MEx- ricorda Orioli- è un unico servizio e se io mi metto nei panni di qualcuno che arriva a Bologna dall'esterno questa persona deve visualizzare molto bene il servizio, avere condizioni molto chiare. Questo significa anche che il costo deve essere lo stesso".

Nel complesso la mossa di aggiungere corse notturne trova il plauso del comune. "Si tratta di una sperimentazione per quattro mesi e penso sia necessaria- dice l'assessore- soprattutto perché in vista dell'estate sappiamo che aumenteranno i voli e la quantità di passeggeri presenti all'aeroporto Marconi un po' in tutti gli orari". Quindi "è importante che per questi passeggeri ci sia sempre una proposta possibile per raggiungere il centro della città".