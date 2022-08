Piazzola, battaglia legale per gli ambulanti, FI: "Sostegno agli esclusi"

"Siamo vicini ai 50 ambulanti cacciati a febbraio 2021 dalla Piazzola di Bologna, che stanno continuando con forza e determinazione la loro battaglia legale per ottenere ciò che spetta loro, senza se e senza ma". Così Enrico Aimi, parlamentare e coordinatore di Fi per l'Emilia-Romagna, segnalando di aver appreso dal sindacato Ana-Ugl che ieri "è stato notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro il Comune, volto a ottenere l'annullamento della sentenza del Tar del 3 febbraio 2020 che aveva rigettato il primo ricorso degli ambulanti".

Nel 2016 il Comune, in applicazione della direttiva Bolkestein, "pubblicò il nuovo bando per l'assegnazione delle aree della Piazzola- continua Aimi nella nota- senza tener conto della proroga concessa dal Governo fino al 2018 (e successivamente fino al 2020). Una decisione che all'epoca causò l'esclusione di 50 operatori che furono esclusi illegittimamente dalla graduatoria finale pubblicata ad aprile 2018. Quegli ambulanti avevano sbagliato ad inoltrare le domande ed il Comune non svolse alcun soccorso istruttorio".

In seguito, "proprio per porre rimedio a siffatte esclusioni, il 25 novembre 2020 interveniva il ministero dello Sviluppo economico- scrive il forzista- con Linee guida specifiche indirizzate alle regioni con cui venivano indicati nuovi criteri per il rinnovo delle concessioni fino al 2032". In una situazione "già complicata per questi 50 ambulanti e per le loro famiglie- aggiunge Aimi- si è inserita in questi anni l'inerzia del Comune, che non ha dato esecuzione alle direttive ministeriali e regionali e che dunque ha portato a una battaglia legale che si protrae tuttora. Noi restiamo al fianco degli ambulanti, al fianco dei lavoratori che si sono visti privare di un loro diritto al lavoro".

