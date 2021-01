Pilastro, coppia in arresto per spaccio: in casa droga, armi e denaro falso

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 59enne, cittadino tunisino, e una 58enne, cittadina svizzera, durante un’operazione antidroga. E’ successo nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, quando i militari,impegnati in servizio anti droga all’interno del parco di via Grazia Deledda, hanno notato un’automobilista che circolava a passo d’uomo per le strade del rione "Pilastro".

Poi il conducente è sceso, è andato a citofonare al portone di un palazzo ed è entrato, uscendo una decina di minuti dopo. Mentre si stava preparando a ripartire, i Carabinieri lo hanno controllato e l’uomo, 39enne italiano, ha ammesso di essere un cocainomane consegnando due dosi.

Blitz nell'appartamento

I militari, dopo aver individuato l’appartamento della coppia arrestata, hanno fatto irruzione. Sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, 170 grammi di marijuana, 384 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un caricatore di una pistola semiautomatica calibro .380 ACP, contenente 6 proiettili, 4 proiettili calibro 22 LR, 4 proiettili calibro 9 mm, uno storditore elettrico (Taser), 50 proiettili a salve, 925 euro e 340 euro contraffatte.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la coppia è stata arrestata dai Carabinieri per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e detenzione abusiva di armi: L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza e la donna sottoposta ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe del palazzo della famosa "citofonata" di Matteo Salvini, quando si fermò per un punto stampa "a sorpresa" al quartiere Pilastro. Questa mattina il leader della Lega ha commentato sui social: "Il tempo è galantuomo".

Sempre nella giornata di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno arrestato sei persone di nazionalità nigeriana trovati in possesso di circa 15 chilogrammi tra cocaina ed eroina, nel territorio di Valsamoggia.