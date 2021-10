Pilastro, 18enne alla guida senza patente: denunciata l'intera famiglia

La polizia ha denunciato un'intera famiglia: padre, madre e figlio 18enne. Alle 22.30 di ieri, 5 ottobre, gli agenti della volante UPG hanno incrociato un'auto, ma il conducente ha accelerato la marcia, così è stata fermata in via Pioppe, nel rione Pilastro. A bordo, il conducente, un 18enne che non aveva mai conseguito la patente, e una passeggera senza documenti, poi identificata in una 17enne.

Una volta accertato il reato, la volante, con entrambi i ragazzi a bordo, ha incontrato un ostacolo, il furgone del padre del 18enne stava tentando di impedire ai poliziotti di raggiungere gli uffici della questura.

Gli accertamenti si sono conclusi con tre denunce: il 18enne, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per guida senza patente, il padre, 44enne, per interruzione di pubblico servizio e la madre 43enne, intestataria dell'auto, per incauto affidamento. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Foto archivio