Danneggiamenti, autolesionismo e poliziotti aggrediti: parapiglia in via Boldrini

Due telefonate al 113 questa notte da via Boldrini, quella del custode di uno stabile che ha riferito un uomo che prendeva a calci le vetrine e quella di un altro residente che lamentava anche il danneggiamento di un'auto.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato un uomo con una gamba sanguinante e due donne, cittadini tunisini rispettivamente di 20, 18 e 17 anni: sono stati subito chiamati i sanitari del 118 che hanno medicato l'uomo apprendendo che, in un impeto autolesionista, si era provocato la ferita utilizzando una lametta.

Tra i tre era scoppiata una violenta lite per poi scagliarsi contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni. Il 20enne, con numerosi precedenti per droga e resistenza e un divieto di ritorno in città, è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish, 120 euro, un bilancino di precisione, coltellino e spray urticante. Negli uffici della questura si è inoltre strappato la fasciatura, così è finito in ospedale, dove è stato curato per una ferita lacero-contusa con prognosi di 20 giorni .

L'uomo è stato arrestato per spaccio e resistenza e denunciato per possesso di oggetti atti a offendere e violazione del divieto di ritorno. Le due donne sono state denunciate per resistenza. La minore è stata affidata a una comunità.