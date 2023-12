Dopo un intervento di messa in sicurezza e ricostruzione durato tre anni, giovedì mattina ha riaperto al traffico il ponte Leonardo Da Vinci che passa sul fiume Reno e collega la strada statale 325 di Val di Setta e di Val di Bisenzio con la strada statale 64 Porrettana a Sasso Marconi. Il ponte, di proprietà di Anas e lungo 220 metri, era stato chiuso a febbraio 2021 a causa del grave stato di ammaloramento della struttura. L'intervento ha richiesto un maxi-cantiere in cui si sono susseguite demolizioni, bonifiche di ordigni bellici e modificazioni al traffico. Alla cerimonia istituzionale di riapertura era presente Matteo Salvini, che ha applaudito ai lavori completati: "È un ponte che non collega soltanto ma unisce - ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Un'opera come questa porta lavoro, sviluppo e sicurezza ed è frutto di investimenti importanti da parte di Anas".

Il progetto

21 milioni di euro è il valore complessivo del lungo intervento di riassestamento dell'infrastruttura. Per ripristinare la capacità di carico del ponte, il cantiere ha dovuto demolire le pile in calcestruzzo armato e sostituirle con una struttura mista acciaio-calcestruzzo, oltre ad adeguare sismicamente l'opera. Sono state mantenute invece gli archi originali. Uno "smontaggio come se si trattasse di un grande Lego", ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas Aldo Isi, "che ci ha permesso di anticiparne di tre mesi la conclusione. Un progetto che siamo sicuri che farà scuola e sarà da esempio per altri interventi". Oggi il collegamento presenta le corsie più larghe e due nuovi percorsi ciclo-pedonali ai limiti della carreggiata (e che continueranno ad essere utilizzati per l’accesso alle strutture sottostanti dell’opera per la prosecuzione degli interventi di rifinitura.

Bonaccini: "A lungo atteso e necessario"

L'inaugurazione ufficiale rende così fine a tre anni di viabilità provvisoria e interruzioni a singhiozzo del traffico: "Attendavamo a lungo il nuovo ponte, collegamento necessario non solo per gli abitanti di Sasso Marconi ma per i tanti che ogni giorno attraversano l'Emilia-Romagna - ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini -. Un investimento ancora più importante in un momento di stagnazione economica come questo. Per questo ringrazio tutte le maestranze e la direzione dei lavori che con successo ha chiuso i cantieri persino in anticipo". Soddisfazione anche da parte del sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani, che, per sancire l'inizio del nuovo corso, suggerisce di ribattezzare il ponte in onore di Guglielmo Marconi: "Il genio bolognese, inventore della tencologia senza fili, ha saputo collegare le persone attraverso la distanza. Un po' come fa questo ponte, oggi diventato esempio di una politica che sa mettersi a servizio dei cittadini".