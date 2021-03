A pranzo in Montagnola nonostante i divieti: scattano 28 sanzioni

Altre 8 multe al Corno alle Scale dove alcuni cittadini erano andati per fare una ciaspolata

Un pranzo domenicale al parco, in Montagnola, nonostante i divieti anti covid e la zona arancione scuro. Per questo ieri i carabinieri del comando provinciale di Bologna, aiutati dal personale dell'Esercito impegnato nell'operazione 'Strade sicure', hanno sanzionato 28 badanti originarie dell'Europa dell'est che si erano ritrovate per trascorrere il giorno libero al parco.

In totale, comunicano i militari, ieri sono state identificate 572 persone e controllate una sessantina di esercizi pubblici.

Oltre alle 28 badanti, a Lizzano in Belvedere i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato otto modenesi che erano andati al Corno alle Scale per una ciaspolata.