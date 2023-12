Da via Corazza ai Prati di Caprara: scatta l'occupazione 'itinerante'

Diverse 'taz', occupate e liberate nel giro di pochi giorni. Questa potrebbe essere la strategia dei collettivi per evitare tensioni, sgomberi e denunce. Ed è quello che sta accadendo più o meno in queste ore, dove il collettivo Infestazioni che aveva occupato la settimana scorsa le ex poste di via Corazza, zona Arcoveggio-Corticella, ora hanno annunciato di avere preso sede nei vecchi locali degli ufficiali nella ex caserma dei Prati di Caprara Ovest, poco lontano dall'ospedale Maggiore.

Lo stabile anni fa fu sede di un'altra occupazione, questa volta abitativa, promossa al tempo da Asia Usb per l'alloggio temporaneo di alcuni migranti. Ora però la veste dell'occupazione viene ripetuta nella cosiddetta 'Taz' (dall'inglese: temporary autonomous zone, ndr). una sorta di occupazione a tempo dove sperimentare autogestione e forme di socialità alternativa. Del pari è stato chiuso lo stabile di via Corazza, da una settimana sede del collettivo dentro la quale erano state avviate diverse attività.

Non vede per nulla bene tutto il discorso il capogruppo della Lega in consiglio comunale Matteo Di Benedetto, che in una nota a stretto giro chiede niente meno che lo sgombero immediato dello stabile. "Chiediamo un intervento immediato delle forze dell’ordine -tuona il consigliere- e lo sgombero dell’immobile. Inoltre, il Sindaco deve prendere le distanze da queste azioni e condannare fortemente l’accaduto. È necessario il daspo urbano per gli occupanti, non devono più poter risiedere della nostra città".