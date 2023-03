Presidio No Passante in Regione: “Quest’opera non s’ha da fare” | VIDEO

L'opera del Passante di Mezzo continua a far discutere. In occasione di una riunione tecnica tra la regione Emilia-Romagna e i tecnici di Autostrade per l'Italia, un gruppo di manifestanti ha presidiato il piazzale antstante al palazzo di viale Aldo Moro per ribadire la contrarietà all'opera: "Il PD in alleanza con le destre, come testimoniato dalla visita di Salvini, ha pensato di attrarre traffico e piattaforme logistiche. Non è un errore o negligenza, è una decisione lucida e figlia di un’idea di sviluppo. Ed è scritto nero su bianco sul patto per il clima e per il lavoro redatto nel 2020. Il Passante, di tutto questo progetto, è il cuore. Rappresenta un modello obsoleto che va contro gli interessi dei cittadini e delle cittadine. Per fortuna questa città è piena di risorse e soprattutto piena di persone consapevoli che non vogliono vivere esposte alle malattie e che sono scese in piazza a migliaia per dire no a questa opera" dice al microfono uno dei circa quaranta manifestanti.

Dopo la grande manifestazione del 22 ottobre, conclude l'intervento, "continueremo ad agire finché l'opera non sarà cancellata definitivamente".