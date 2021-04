Settore del wedding in protesta sotto la Regione: "Rischia di saltare anche la stagione estiva, sono due anni che siamo senza lavoro"| VIDEO

Oggi, dalle 12 alle 14, sotto la sede della Regione Emilia Romagna ha preso il via una nuova protesta di esercenti ed esponenti del mondo del wedding , la terza in meno di due mesi. Manifestazione alla quale hanno aderito svariate sigle. “Il nuovo decreto prevede aperture ma non ci tutela - spiegano i manifestanti - Non ci ascoltano e decine decine di attività rischiano la chiusura“.

In contemporanea, altri colleghi da Bologna sono partiti alla volta di Roma, dove stanno manifestando in piazza Montecitorio. "Organizzare eventi era il mio lavoro - ha detto Chiara Poluzzi - sono ferma da un anno, probabile che salti anche la sessione estiva".