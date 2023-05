Stalli per le bici e cassonetti per i rifiuti, il Comune alla difficile ricerca di nuovi spazi

Il Comune è alla ricerca di spazi, che al momento non ci sono, per inserire nuove rastrelliere per le bici in città. Un'esigenza che si incrocia anche con l’inserimento di nuovi cassonetti per i rifiuti in programma per l’estate.

Sul tavolo il tema della raccolta dei rifiuti

Il Comune sta cercando di risolvere questo rebus e il tema è stato affrontato nel corso di una commissione del Consiglio comunale dedicata alla richiesta di aumentare le rastrelliere in centro avanzata dalla Consulta della bicicletta. Durante la seduta è intervenuta l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli che ha illustrato le difficoltà di individuare nuovi stalli per le bici per via dei dehors oggi presenti, delle impalcature dei cantieri e inoltre, ha aggiunto, “fra un po’ arriverà il tema della raccolta dei rifiuti”. Per il centro storico, infatti, il Comune intende superare il sistema di raccolta differenziata porta a porta di carta e plastica e questo progetto è stato confermato dall'assessore alla Pulizia della città, Simone Borsari, poche settimane fa in aula: "L'istruttoria è in via di ultimazione e molto presto ci saranno comunicazioni a riguardo".

"Lo spazio per le rastrelliere è finito"

Dopo l’intervento di Orioli, in commissione la questione degli stalli è stata toccata anche Chiara Girotti, architetto dell'ufficio Trasformazioni urbane e ciclabilità del settore Mobilità. "Lo spazio pubblico che non incide sulla sosta in cui si potevano mettere rastrelliere è finito, sostanzialmente oggi non possiamo più permetterci di utilizzare spazi residui, cioè non dedicati alla sosta, quindi il passaggio successivo è passare agli spazi di sosta", ha spiegato Girotti riferendosi alla situazione del centro storico. E riguardo alla fornitura di rastrelliere richiesta quest'anno a Bomob, cioè al gestore della sosta, Girotti ha spiegato che ha "diversi scopi, primo tra tutti quello di presidiare e ricollocare le rastrelliere che dall'operazione cassonetti devono essere riposizionate".