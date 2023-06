Casalecchio, Lista Civica attacca: “Rifiuti ingombranti e in putrefazione. La raccolta differenziata non funziona”

L’estate si riaffaccia e con questa torna il problema dei rifiuti. Le temperature più alte mettono in evidenza le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti con sporcizia e cattivo odore. A farlo presente, per quanto riguarda Casalecchio di Reno, è la Lista Civica Casalecchio di Reno: “In tutta Casalecchio – scrive in una nota – non è difficile trovare materiale abbandonato e rifiuti lasciati vicino ai bidoncini o alle campane del vetro, segno evidente di una inciviltà che Casalecchio stessa non merita e di scarsa attenzione da parte dell’amministrazione attuale”.

“Chi lascia in giro rifiuti ingombranti maleodoranti o addirittura, come è capitato di recente, in putrefazione - continua il testo - è una persona incivile che non difendiamo e che condanniamo, tuttavia dopo oltre dieci anni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta differenziata ci chiediamo come Lista Civica Casalecchio di Reno, come mai l’Amministrazione e la maggioranza che guida il Comune di Casalecchio non si sia ancora fatta carico di questa situazione e non si sia impegnata, se non a risolverla, almeno a mitigarla. Più volte abbiamo proposto alla Maggioranza in Consiglio comunale e al Sindaco metodi più a favore dei cittadini come nuovi orari per alcuni tipi di rifiuti e punti di raccolta per i conferimenti di emergenza, ma chi governa ha scelto ogni volta di non ascoltare alcun consiglio o richiesta”.

“Il degrado in cui versa Casalecchio non è un mistero, basta fare due passi in ogni quartiere per constatare di persona lo stato attuale: da San Biagio alla Croce, da Ceretolo al Centro, tutte situazioni analoghe: sporcizia, immondizia in strada, topi e in diversi casi anche scarafaggi, cattivi odori e la percezione di trovarsi in una periferia anziché in una cittadina ai piedi dei colli a due passi da Bologna”.

Il comunicato si chiude con un appello: “Casalecchio ha bisogno di manutenzione, di rispetto e di ascolto per migliorare, per superare questa nuova immagine che non piace a tanti cittadini e che denota poca cura. Governare con il buon senso si può, la Lista Civica è a disposizione per ascoltare tutte le segnalazioni dei cittadini”.